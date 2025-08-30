İzmir'de Sahipsiz Hayvanların Ölümüne Neden Olan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde sahipsiz hayvanları zehirli yiyeceklerle öldüren A.S. (53) tutuklandı. Hayvanların ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, çevredeki kamera görüntüleri incelendi ve şüpheli gözaltına alındı. Aramada zirai ilaçlar ele geçirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde sahipsiz hayvanların zehirli yiyeceklerle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Belevi Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta sahipsiz 3 kedi ve 5 köpeğin öldüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, hayvanların zehirli tavuk etiyle öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Ekipler, hayvanlara tavuk eti veren 2 çocuğun ifadesine başvurdu.

Bunun üzerine çocuklara, hayvanlara yedirmeleri için zehirli yiyecek verdiği değerlendirilen A.S. (53) gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada zirai ilaçlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, tutuklandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
