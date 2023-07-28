İzmir'de Sahil Güvenlik Ekipleri Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Bilgilendirme Yapıyor
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İzmir'de sahil güvenlik ekipleri, plajlarda boğulma vakalarını önlemek amacıyla vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Ekipler, yüzme alanlarının aşılmaması, rüzgarın artması nedeniyle fazla açılmama ve çocukların gözden uzaklaştırılmaması konularında vatandaşlara bilgi veriyor.
İzmir'de sahil güvenlik ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçebilmek için plajlarda vatandaşları bilgilendirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Dalış ve Emniyet Timleri'nin yaz aylarında boğulma olaylarını engellemeye yönelik plajlardaki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.
Ekipler, kent genelindeki özel ve halk plajlarında boğulma olaylarının önüne geçebilmek için vatandaşlara bilgilendirme faaliyeti yürütüyor.
Yüzme alanlarının aşılmaması, öğleden sonra rüzgarın artması nedeniyle fazla açılmamaları ve çocuklarını göz mesafesinden uzaklaştırmamaları konusu vatandaşlara anlatılıyor.