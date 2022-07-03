İzmir'de sahil deniz marulu ile yeşile büründü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluştu. Halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yosunların neden olduğu görüntünün sürpriz olmadığını ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Temiz körfezde bu olmaz. Avrupa'nın en iyi arıtma sistemlerine sahibiz ama denizimiz hala kirli. Bu kirlilik önlenmediği sürece bu tür durumları çok çok yaşarız" dedi.

Bostanlı sahilinde denizin üzeri, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Daha önce defalarca İnciraltı ve Karşıyaka kıyılarında rastlanan deniz marulu, Bostanlı sahilini de yeşile bürüdü. Deniz marullarının kuraklığa bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, denizdeki kirliliğin artması sonucu arıtma tesislerinin yetersiz kaldığına dikkati çekti.