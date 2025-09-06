İzmir'de Sağlıksız Koşullarda Köpek Bakımına 2,5 Milyon Lira Ceza

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sağlıksız şekilde evinde 20 köpeğe bakan kişiye 2 milyon 507 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayraklı Belediyesi ekipleri, Hayvan Hakları Federasyonunun (HAYTAP) Fuat Edip Baksi Mahallesi'ndeki İ.Ç'nin evinde çok sayıda köpeğe baktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adreste inceleme yapan ekipler, İ.Ç'nin evinde 20 köpeğin bulunduğunu ve sağlıksız şekilde bakımlarının yapıldığını belirledi.

Ekipler, "5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu" kapsamında İ.Ç'ye 2 milyon 507 bin 120 lira idari para cezası kesti.

Evdeki 20 köpek ise HAYTAP ekipleri tarafından koruma altına alındı.

HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Senem Demirel Acar, AA muhabirine, İ.Ç'nin geçmişte aynı şekilde evinde sağlıksız koşullarda köpek baktığını ve söz konusu köpekleri koruma altına aldıklarını söyledi.

Acar, rehabilitasyon işlemlerinin ardından köpekleri sahiplendireceklerini belirtti.