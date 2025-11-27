Haberler

İzmir'de Sağlıksız Koşullarda Depolanan 30 Ton Gıda Ele Geçirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürününün ele geçirildiğini açıkladı. İşletme mühürlendi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yumaklı, söz konusu işletmenin mühürlendiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu işletmenin mühürlendiğini ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bilgisini de verdi. Yakalanan ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu açıklayan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerimiz göz açtırmadı!

İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir. Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü ekiplerimizin 'Alo 174 Gıda' hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde ürünlerin STT/TETT bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığı tespit edilmiş; işletme mühürlenmiş, ürünlere imha edilmek üzere el konulmuş, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

