İzmir'de sağlıksız koşullarda bakılan 52 köpek barınağa götürüldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde sağlıksız şartlarda bakıldığı belirlenen 52 köpek barınağa götürüldü. Hayvan Hakları Federasyonun (HAYTAP) ihbarı üzerine, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bayraklı Belediyesi ekipleri, Fuat Edip Baksi Mahallesi'ndeki İ.Ç'nin evinde arama yaptı. Ekipler, burada sağlıksız koşullarda bakılan 52 köpeğe el koydu, hayvanlar barınağa götürüldü. İ.Ç'ye ise 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Bu arada, İ.Ç'nin 2021 yılında da ikametinde sağlıksız koşullarda baktığı 26 köpeğe el konulduğu öğrenildi.