İzmir'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Kampanyası Başlatıldı

İzmir'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Kampanyası Başlatıldı
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İzmir'de Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' kampanyası, öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında dengeli beslenme, hijyen ve fiziksel aktivite konularında eğitimler veriliyor.

İzmir'de Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" kampanyası başlatıldı.

Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda düzenlenen proje tanıtım etkinliğinde, öğrencilere dengeli beslenme, hijyen, fiziksel aktivite ve zararlı alışkanlıklardan korunma gibi konularda bilgi verildi.

Açılışta konuşan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, bu projenin çocukların sağlıklı yaşamı öğrenmesi ve benimsemesi açısından değerli olduğunun altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ise çocukların sağlıklı yaşam bilinciyle büyümesi için projenin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek çocukluk çağında kazanılan alışkanlıkların tüm hayatı etkilediğini kaydetti.

Sağlık profesyonellerinden oluşan eğitim ekipleriyle öğrencileri bilgilendirdiklerini ifade eden Öztop, "Acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, fiziksel aktivite, bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde tüm ilçelerimizde bu eğitimlerimiz devam edecek." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise öğrencilerin beden ve ruh sağlığını desteklemek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Sağlığı bir ders konusu olmaktan çıkarıp çocukların gündelik yaşamının parçası haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yahşi, "Sağlıklı çocuk, doğru bilgiyle donanmış bir genç, vicdan sahibi bir yetişkin demektir. Bu zincirin her halkası, güçlü bir milletin ön koşuludur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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