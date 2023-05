İzmir'de Sağlıkçılar Kerem Kınık'ı İstifaya Çağırdı

KERİM UĞUR

Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü gününde Türk Kızılayı'nın AHBAP Derneği'ne 46 milyon liraya çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından kurumun başındaki Kerem Kınık'a yönelik tepkilere İzmir'den bir yenisi daha eklendi. Birlik Sağlık Sen İzmir Şubesi üyeleri Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı.

Konak Meydanında bugün toplanan Birlik Sağlık Sen üyesi sağlık emekçileri, yaptıkları basın açıklaması ile Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya davet etti. Sendika üyeleri adına açıklamayı Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol yaptı.

"KIZILAY'IN VATANDAŞ GÖZÜNDEKİ İTİBARINI YERLE BİR ETTİ"

Başkan Ahmet Doğruyol şöyle konuştu:

" Kızılay'a olan güvensizlik vatandaşımızın sağlığını vurdu. Yaşam için hayati önem taşıyan sıvı kan. ve son günlerde kan temininde yaşanan sıkıntı yani kırmızı alarm. Özellikle 11 ilimizi etkileyen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinde, kuruluş amacı, insan sağlığını ve hayatını korumak olan, 155 yıllık yardım kuruluşumuz Kızılay'ın, deprem bölgesinde millet enkaz altındayken çadır sattığı haberleriyle başlayan süreç, Kızılay'ın vatandaş gözündeki itibarını yerle bir etmiştir. Maalesef bu süreç, bugün ameliyat olacak olan, kronik hastalığı olan, kan ihtiyacı olan binlerce vatandaşımızın mağdur olmasını da beraberinde getirmiştir. Bugün kan temininde yaşanan sıkıntının başlıca sebebi, vatandaşlarımızın Kızılay'a olan güveninin ortadan kalkmasıdır. Basında çıkan haberlere göre, vatandaşlarımız enkaz altındayken çadır satan Kızılay görüntüsü bu milletin hiçbir zaman görmek, duymak isteyeceği bir görüntü değildir. Kızılay yardım kuruluşudur. Kızılay ticari bir şirket olamaz. Olmamalıdır. Vatandaşlarımızın yıllarca fitresini, zekatını, sadakasını, kurban derisini verdiği Kızılay'ın bugünkü holding görüntüsü milletimizin güvenini bir kez daha yok etmiştir."

"KIZILAY BAŞKANI VE ÜST YÖNETİMİNİ ACİLEN İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

Kızılay'ın kanları para ile sattığı iddialarına da değinen Başkan Doğruyol, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın bağışladığı kanı, ayrıştırdıktan sonra maliyetinin kat be kat üzerinde ücret karşılığı satan bir Kızılay yönetimini istemiyoruz. Milletimiz depremin yaralarını sarmak için uğraşırken, 23 Mart tarihinde bir torba kanı 502 TL'den 980 TL'ye çıkarmak ve genel itibarıyla sattığı kanın ücretini SGK'ya yani devlete fatura etmek, ücretini almak vicdansızlıktır. Özellikle vurgulamak istiyoruz ki; hiçbir bürokratın koltuğu, egosu, bir tek vatandaşımızın bile hayatından daha önemli değildir. Bundan dolayıdır ki, Kızılay'a karşı yeniden bir güven ortamının tesis edilmesi için, Kızılay Başkanı ve üst yönetimini acilen istifaya davet ediyoruz. Kan acil bir ihtiyaç değil, her zaman olan ihtiyaçtır. Yaşanan kan sıkıntısından dolayı hastanelerimizde ameliyatlar durma noktasına gelmiş ve kan teminine bağımlı olarak yaşayan kronik hastalarımız kana ulaşmakta zorluk çekmektedirler. Kan temininde çözüm nasıl olmalıdır? Yaklaşık 10 yıl önce var olan ve kandaki ranttan dolayı Kızılay'ın tekeline verilen kan temini için genel olarak kapatılan, üniversite ve devlet hastanelerimizdeki kan bankaları ivedilikle yeniden açılmalıdır. Kan bağışı temini Kızılay'ın tekelinden çıkartılmalıdır. Vatandaş, hastanelerimize kan bağışında bulunabilmeli ve hastasına kan verebilmelidir. Kızılay asli görevi olan yardım kuruluşu görüntüsüne ve işlevine acilen geri dönmelidir. Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen, vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemlidir diyerek tüm vatandaşlarımıza kan bağışı yapmaya davet ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri Kızılay'ın Konak Meydanında bulunan gezici tırlarına giderek kan bağışında bulundular.