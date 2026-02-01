İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji uyarısının ardından başlayan yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından öğle saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
