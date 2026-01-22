Haberler

İzmir'de sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

İZMİR'de sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah erken saatlerden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte hava da karardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
İran, ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirdi

İlk kez denediler, Washington'a kadar ulaşabiliyor
Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

Diego Simeone: Galatasaray son pozisyonda...
Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı

Gözaltına alınan fenomen Bilal Hancı'dan uyuşturucu itirafı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı'dan çok konuşulacak hamle