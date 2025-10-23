İzmir'de Sağanak Yağış Sonrası Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

1) İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU; 1 KİŞİ KAYIP (8)

Afad BAŞKANI PEHLİVAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak yağmur sonrası sel sulara kapılan Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bölgede gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Pehlivan, "İzmir ilimizde özellikle Foça ilçemizde şiddetli yağmur yağışı meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında yağmur daha da yoğunlaştı. 1.5-2 saat içerisinde metrekareye 144 kilograma ulaştı. 12 saat ortalaması itibariyle Foça ilçemize 155.4 metrekareye yağmur suyu düştü. 112 acil çağrı merkezimize toplamda 207 ihbar geldi. İhbarları mahiyetine bakacak olursak yoğun yağmur yağışı nedeniyle sel ve buna bağlı olarak su baskınları ve mahsur kalma ihbarlarıydı. Ekiplerimiz ihbarlara müdahale ettiler. AFAD, karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri görev yapıp ihbarları değerlendirdi. Gerekli müdahaleler yapıldı. Biz AFAD başkanlığında acil durum yönetim merkezinde yakından takip ederken, İzmir ilimizde de sayın valimizin koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlarımız koordinasyonu sağlayarak ihbarlara müdahale ettiler. Toplam 666 personel görev yaptı. 277 de araç bu süreçte görev aldı. Halen de görevlerini sürdürüyorlar" dedi.

KAYIP AMCAMIZA HENÜZ ULAŞAMADIK

Bir vatandaşın Bucak deresine aracıyla kapıldığı ihbarı ile ekiplerin bölgede çalışma başlattığını belirten Pehlivan, "İlk olarak İzmir'de bulunan dalgıç ekiplerimiz arama kurtarma çalışmasına başladı. Ekiplerimiz öncelikle araca ulaştı. 70 yaşında olduğunu tespit ettiğimiz kayıp vatandaşımıza amcamıza henüz ulaşamadık. Çevre illerden de takviye ettiğimiz AFAD jandarma, emniyet, sahil güvenliğin arama kurtarma dalgıç ekipleri gün ağarana kadar arama tarama çalışmalarına devam edecek. Bu saat itibariyle de kıyı araması dediğimiz yöntemle aramalar sürüyor. Maalesef henüz vatandaşımıza ulaşamadık. Günün aydınlanması ile beraber arama tarama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olayı başından beri takip ediyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın da talimatıyla ilgili daire başkanlarımızla olay yerine intikal ettik. Sayın Valimizde başından beri buradaydı. Milletvekilimiz de buradalar sağ olsunlar. Arama kurtarma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Pehlivan, "AFAD gönüllerimizde bu çalışmada görev alıyorlar. Bu yoğun yağmur yağışından etkilenen İzmirli, Foçalı hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

İLK ANDAN İTİBAREN MÜDAHALE SÜRÜYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez ise "Hepimize geçmiş olsun. Özellikle Foça ilçemizde yaşanan sel nedeniyle henüz ulaşamadığımız bir vatandaşımızın kayıp olmasından dolayı üzüntü yaşıyoruz. Bu felaket hiç beklenmedikti. Normalde yağış ortalaması bugün 3'te 1 olacakken, 3 katına çıktığı ortamda bu felaketle karşılaştık. Foça'mıza geçmiş olsun. Allah devletimize zeval vermesin. AFAD'ımız her zaman olduğu gibi ilk andan beri 666 personeli ile tüm kamu personeliyle sahada. Biz de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlk andan beri müdahaleler sürüyor. Bundan sonra da hiçbir ihbar karşılıksız kalmayacaktır. Tekrar hepimize geçmiş olsun" dedi.