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İzmir'de Sağanak Yağış Motosiklet Sürücülerini Zor Durumda Bıraktı

İzmir'de Sağanak Yağış Motosiklet Sürücülerini Zor Durumda Bıraktı

Güncel Haberler

İzmir'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, motosiklet sürücülerini zor anlar yaşattı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı da su altında kaldı.

'MOTOR STOP ETTİ'

İzmir'de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Bayraklı ilçesinde sağanağa yakalanan ve motosikleti arızalanan motokurye Murat Güneyli, "Sipariş götürürken yağmura yakalandım. Motor stop etti, yolda kaldım. Motoru elimle götürerek ilerlemeye çalışıyorum. Belki motor biraz dinlenirse yeniden çalışır diye buraya sığındım. Siparişi nasıl ulaştıracağımı bilmiyorum" dedi.

TARİHİ ÇARŞIYI SU BASTI

Ayrıca kuvvetli yağışın etkisini artırması üzerine tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı da su bastı. Çarşının birçok sokağında su birikintileri oluşurken, iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Çınarlı alt geçitte mahsur kalan 2 kişi, bir süre sonra İZSU ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tolga TAHÇI/Kenan YEŞİL, İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Kemeraltı İzmir Güncel Haberler

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