İzmir'de Sağanak Yağış Motosiklet Sürücülerini Zor Durumda Bıraktı

'MOTOR STOP ETTİ'

İzmir'de öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Bayraklı ilçesinde sağanağa yakalanan ve motosikleti arızalanan motokurye Murat Güneyli, "Sipariş götürürken yağmura yakalandım. Motor stop etti, yolda kaldım. Motoru elimle götürerek ilerlemeye çalışıyorum. Belki motor biraz dinlenirse yeniden çalışır diye buraya sığındım. Siparişi nasıl ulaştıracağımı bilmiyorum" dedi.