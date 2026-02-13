İzmir'de sağanak etkili oluyor

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı.

Kentte geceden itibaren etkili olan yağış özellikle Konak, Buca, Menemen, Foça ve Karaburun'da yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde seyretti.

Alsancak bölgesinde bazı binaların zeminleri ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sakinleri ve belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

İşletmesini su basan esnaf Mustafa Kehlibar, AA muhabirine, her yıl sağanağın ardından benzer durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Kordon bölgesinde altyapı sorunu bulunduğunu aktaran Kehlibar, "Su giderlerinde suyun gitmesi gerektiği yerde daha da yukarı çıkıyor çünkü bütün kanallar dolu ve 60 yıllık bir altyapı var. Altyapı yenilenmeden hiçbir şey olmaz. Sabah dükkana geldiğimizde 30 santim su var. Sabah saat 5'ten beri buradayız ve belediye ekiplerini çağırdık. Saat 10 gibi geldiler, suyun yarısını çekebildiler. Ellerindeki tesisat yetersiz olduğu için yarısını çekemediler." dedi.

Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3505 Sokak'ta ise yolda sağanak nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Mahalle sakinlerinden Ömer Eği, 15 gün önce yolda hafif bir yarığın oluştuğunu, bunun üzerine belediye ekiplerin şerit çektiğini anlattı.

Dün gece sağanağın ardından yolun tamamen çöktüğünü dile getiren Eği, "Belediyeye haber verdik, ilgileneceklerini söylediler ama henüz gelen yok. Evlerde herhangi bir sorun yok. Çökme nedeniyle tedirginiz. Yolun durumu, çocuklar ve bizim için tehlike. Yetkililerden müdahale etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.