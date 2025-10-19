Haberler

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı yollarda su birikintileri ve çukurlar oluşturdu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklarda ve iş yerlerinin önünde yağışın durmasını bekledi.

İzmir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklarla gün içinde de etkili oldu.

Yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bayraklı ilçesi 1639 Sokak'ta, kazı yapılan yol için dökülen mıcırların yağış nedeniyle taşınması sonucu çukur oluştu. Yolda park halindeki bir otomobil çukur nedeniyle yan yattı, hafif hasar gördü.

Mahalle sakinlerinden Önder Civelek, yolun kaldırım yapılması için kazıldığını ve mıcır doldurulduğunu belirterek, "Beton değil de toprak mıcırlarla dolduruyorlar. Ondan sonra yağmurlarda böyle sıkıntılar oluyor. Geçen bir yağmurda yine aynısı olmuştu. Bu kadar derin olmamıştı ama yine bir araç zarar görmüştü. Yağmur bu sefer biraz daha şiddetli yağdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.