İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Gün boyu aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırarak İzmir'de su birikintilerine ve rögar taşmalarına neden oldu. Sürücü ve yayalar zorlu anlar yaşadı.
İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı.
Sağanağın ardından kentin farklı noktalarında rögarlar taştı, yol ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücü ve yayalar, sağanak altında ve su birikintisi içerisinde ilerlemekte zorlandı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel