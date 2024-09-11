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İzmir'de Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklar Su İle Doldu

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İzmir'de yaşanan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su ile doldu. Yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri müdahale için teyakkuza geçti.

İZMİR'de sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu; yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri ise yağışın ardından teyakkuza geçti. Yağmurun öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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