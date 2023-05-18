İzmir'de Sağanak; Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı Su Bastı

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerini su bastı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu.

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerini su bastı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı da su bastı. Esnaf, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.