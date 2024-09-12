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İzmir'de Sağanak Sonrası Hasar Tespitleri Tamamlanıyor

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İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte dün etkili olan sağanaktan 231 ev, 47 iş yeri ve 45 aracın etkilendiğini belirterek, hasar tespitlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve vatandaşlara maddi yardımların süratle başlayacağını açıkladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte dün etkili olan sağanaktan 231 ev, 47 iş yeri ve 45 aracın etkilendiğini belirterek, "Bu akşam itibarıyla biz hasar tespitlerinin tamamını bitirmeyi planlıyoruz. İlk elden hasar gören vatandaşlarımıza süratlice bir miktar maddi yardımla başlayacağız." dedi.

Elban, bazı ev ve iş yerlerini su bastığı Menderes ilçesinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Bir istinat duvarının çöktüğü Çukuraltı Mahallesi 2189 Sokak'ta gazetecilere açıklama yapan Vali Elban, dün sabah saat 04.00 civarında kent geneline yoğun bir yağışın düştüğünü anlattı.

Elban, Menderes ilçesinin sahil bölümlerinin yağmurdan çok fazla etkilendiğini aktararak, "Metrekareye 133 kilogram yağış aldı burası ve yaklaşık 4-5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde aldı. Buradaki arazi yapısını, yerleşim durumunu da görüyorsunuz. Dolayısıyla bu süre zarfında maalesef bir kısım iş yerleri, evlerimizi ve otoparklarımızı sular bastı." diye konuştu.

Tire, Buca, Konak'ın da aralarında bulunduğu başka ilçelerde de su baskını yaşandığını, büyük hasarın Menderes ilçesinde oluştuğunu ifade eden Elban, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde toplam 231 evimiz ve 47 iş yerimiz su baskınından etkilendi. 45 aracımız da ya sel önünde sürüklendi ya da kapalı otoparkta hasar aldı. Dün öğleye doğru yağışın azalmasıyla birlikte AFAD, Çevre ve Şehircilik, Defterdarlık, Mal Müdürlüğü ekiplerimiz çok süratli bir şekilde hasar tespitlerine başladı. Diğer taraftan da Kaymakamlığımız, Belediye ekiplerimiz, AFAD'ımız ve diğer birimlerindeki arkadaşlarımız da buradaki vatandaşlarımızın eksikliklerinin giderilmesi ve diğer su boşaltımı, temizlikle ilgili çalışmalara başladılar. Bu akşam itibarıyla biz hasar tespitlerinin tamamını bitirmeyi planlıyoruz. İlk elden hasar gören vatandaşlarımıza süratlice bir miktar maddi yardımla başlayacağız. Daha sonra da kısa bir süre içerisinde, hasar durumlarına göre AFAD'ımızdan gelecek parayla da onların hasarlarını belli oranda gidermeyi hedefliyoruz."

Elban, istinat duvarının çökmesi sonucu hasar gören araçların yeni bir hasar almadan çıkarıldığını dile getirerek, "Bu bölgeye zarar vermeden bu istinat duvarının kaldırılması gerekiyor. Şimdi arkadaşlarımız onunla ilgili teknik çalışma yapıyorlar. Birkaç kurum işbirliğiyle onu da kaldıracaklar. Daha sonra daha sağlam, yıkılmayacak, daha uygun bir istinat duvarıyla tekrar bu yol faaliyete ge.ecek." ifadelerini kullandı.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmüş, bazı ilçelerde su baskınları yaşanmıştı. Menderes ilçesinde de şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basmış, derenin taşması sonucu yol çökmüş, bazı araçlar denize sürüklenmişti.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

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