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İzmir'de Sağanak Yağış Sel Sularına Neden Oldu

İzmir'de Sağanak Yağış Sel Sularına Neden Oldu

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p>İZMİR'in Balçova ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su taşkınlarına meydana gelirken, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi.

p>İZMİR'in Balçova ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle su taşkınlarına meydana gelirken, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Araçlar bulundukları yerden kurtarılırken, karayolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı sağanak yağış uyarısı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Balçova ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirirken, Bahçelerarası bölgesinde bulunan bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. İtfaiye ekipleri yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatarak araçları kurtarma çalışmalarına başlattı. Belediye ve itfaiye ekiplerinin suları tahliye etmesinin ardından, sel sularına gömülerek mahsur kalan 5 araç bulunduğu yerden kurtarıldı. Araçlarda maddi zarar meydana gelirken, bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından tekrardan açıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İtfaiye Tragger Güncel Haberler

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