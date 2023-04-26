İZMİR'DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İZMİR'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler, motokuryeler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce dün, İzmir için yapılan uyarının ardından sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız dışarı çıkanlar zor anlar yaşarken, motokuryeler kentin birçok yerinde mahsur kaldı. (DHA)