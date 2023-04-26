Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİR'DE SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Güncel Haberler

İZMİR'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler, motokuryeler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İZMİR'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler, motokuryeler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce dün, İzmir için yapılan uyarının ardından sağanak gün boyunca aralıklarla etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız dışarı çıkanlar zor anlar yaşarken, motokuryeler kentin birçok yerinde mahsur kaldı. (DHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title