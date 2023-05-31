İzmir'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri suyla doldu.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri suyla doldu. Sürücüler de caddelerde biriken su nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından İzmir'de, öğleden sonra yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi'nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölge halkı, su basan ev ve iş yerlerinde, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten kişiler, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.