İzmir'de rüzgar nedeniyle motosikletliler ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak - Haberler

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İzmir'de rüzgar nedeniyle motosikletliler ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

AA - Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
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İzmir'de rüzgar nedeniyle motosikletliler ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

İZMİR (AA) - İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı.

Toplantıda, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu, kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin bu bugün 17.30 ile 3 Nisan Pazar günü 22.00 arasında trafiğe çıkmaması kararlaştırıldı.

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Hıfzıssıhha Kurulu, Yavuz Selim Köşger, Nisan, İzmir, Güncel, Haberler

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