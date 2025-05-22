İzmir'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdür Yardımcısı ve Katibi Gözaltına Alındı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir avukattan rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B. ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "20.05.2025 tarihinde İzmir İcra Müdürlüğünde bulunan dosya kapsamında görevli icra müdür yardımcısı ile icra katibinin yapacakları iş karşılığında maddi menfaat temin etmek istediği iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilgili icra dairesi müdür yardımcısı ve icra katibi TCK'nın 252/2 maddesi kapsamında gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR,