İzmir'de Rumeli ve Balkan Buluşması Yapıldı. Tunç Soyer: Barış ve Kardeşliği Birbirimizden Aldığımız Güçle Büyüteceğiz"

İzmir'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen Rumeli ve Balkan Buluşması yüzlerce göçmen yurttaşı bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Büyük acıların hatırasını unutmadan bir daha bunların yaşanmamasını birlikte sağlayacağız. Barışı ve kardeşliği birbirimizden aldığımız güçle büyüteceğiz" dedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise "Sizlerin, belki acı ama yarınlara ışık tutan hatıraları ve tecrübelerinden faydalanmaktan, sizlerle omuz omuza yürümekten ve tüm göçmen vatandaşlarımızı başımızın üstünde taşımaktan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenlediği Balkan ve Rumeli Buluşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile yapıldı. Gaziemir Fuar İzmir'deki etkinliğe katılan yüzlerce yurttaş ellerinde Türk bayrakları ile Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. CHP Genel merkez yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve milletvekillerinin katıldığı buluşmada halk oyunları ekibinin gösterisi izlendi.

SOYER: "BALKAN DERNEKLERİ İLE OMUZ OMUZAYIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisinin de bir Balkan göçmeni olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün yalnızca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil aynı zamanda Mustafa Çavuş'un, Piriştina'dan Ege'ye yerleşen bir Balkan Türk'ünün torunu olarak karşınızdayım. 8 bin 500 yıllık tarihinde her zaman barışın sembolü olan İzmir, büyük acılar yaşayan yurtlarından sürülen Balkan halklarına da kucak açtı. Yerlerinden koparılan binlerce insanın yaralarını saran bir şehrin belediye başkanı olarak hizmet etmek büyük bir onur. Şehrimizin asil karakterine, demokrasinin beşiği olan eşsiz coğrafyasında çok güçlü bir maya var. O mayanın adı birbirimizle uyum. Geçmişte yaşanan büyük acıların hatırasını unutmadan bir daha bunların yaşanmamasını birlikte sağlayacağız. Barışı ve kardeşliği birbirimizden aldığımız güçlü büyüteceğiz. Türkiye'nin farklı yerlerinde 10 milyona yakın Balkan kökenli insan yaşıyor. İzmir ise bu coğrafyanın en büyük illerinden biri. Biz şehrimizde birbirimizle uyumu tesis etmek için Balkan dernekleri ile omuz omuzayız. 1935 yılında Balkan ülkeleri arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Balkan Halk dansları festivali düzenlenmişti. Biz atamızdan kalan bu mirası sahiplendik ve Balkan Festivali geleneğini İzmir'de yaşatmaya devam ediyoruz. Barışın ve kardeşliğin şehrinde 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde tarihin en büyük balkanlar festivalini düzenleyeceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bunu başarmak için parolamız sayın genel başkanımızın ifade ettiği gibi ancak ve ancak demokrasidir. Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılda demokrasinin ve barışın dünyadaki yüzü olacak."

"TARİF EDİLEBİLİR BİR ACI DEĞİL"

Balkan yurttaşların geçmişte yaşadığı acılara dikkat çeken CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel şöyle konuştu:

"Bir çift mavi gözün ışığında, ülkesine, vatanına, milletine, canla, kanla bağlı kıymetli hemşehrilerim; hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada önemli bir toplantıda bir aradayız. Genel merkezimizin bünyesinde kurulan Balkan Masası'nın katkısı ve desteğiyle, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu siz değerli dostlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Balkan ve Rumeli göçmeni deyince; aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Mücadele, azim, çalışkanlık geliyor. Kardeşlik ve dayanışma geliyor. Sizlerin, anne ve babalarınızın çektiği acıları bugün tarif etmemiz veya tam anlamıyla anlayabilmemiz belki pek mümkün değil. Çünkü ev bildiği, yuva saydığı, kök saldığı topraklardan koparılmak, tarif edilebilir bir acı değildir. Ancak bu acılara, yaşanılan büyük sıkıntılara, sizlerden koparılan sevdiklerinize rağmen geldiğiniz anavatanınızda bayrağınıza, toprağınıza ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığınızla, bu ülkenin birliğinin en önemli yapı taşı olmayı başardınız. Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nda, Atatürk'ün en yakınında, Balkan kökenli silah arkadaşları vardı. O büyük kurtuluş mücadelesinde, Mustafa Kemal ile birlikte nasıl emek harcandı, büyük fedakarlıklar yapıldıysa; bugün ihtiyacımız olan birlik, dayanışma ve saray zihniyetinden uzaklaşarak, cumhuriyet değerlerini yeniden yükseltme mücadelesinde de en büyük desteğin siz göçmen vatandaşlarımızdan geleceğine eminim."

"BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adaletsizliğin, baskının, insanların sahip olduklarının ellerinden zorla alınmasının ne demek olduğunu, herhalde sizlerden daha iyi bilen yoktur. Geçmişte yaşanmış bu acılar, günümüzde güzel ülkemizde yaşanmasın, birliğimize, dayanışmamıza ve toprak bütünlüğümüze helal gelmesin diye, göçmen vatandaşlarımızla birlikte yol yürümeye, sizleri dinlemeye ve sorunlarınızı çözmeye devam edeceğiz. Sizlerin, belki acı ama yarınlara ışık tutan hatıraları ve tecrübelerinden faydalanmaktan, sizlerle omuz omuza yürümekten ve tüm göçmen vatandaşlarımızı başımızın üstünde taşımaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Siz göçmen vatandaşlarımızın desteğiyle, gelecek nesillerin huzur içinde yaşayacağı, cumhuriyetin tüm nimetlerinden sonuna kadar faydalanabilecekleri ve ayrımcılığın yaşanmadığı bir Türkiye bırakacağımıza inancım tamdır. Bu buluşmaya katılarak bizleri onurlandırdığınız, bizlerle birlikte olduğunuz için, tüm göçmen vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Etkinlik sonunda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Mustafa Kemal Atatürk tablosu hediye edildi.

ANKA / Güncel