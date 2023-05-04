İzmir'de ruhsatsız silah tamir ve satışı yapan kişi gözaltına alındı

İzmir'in Kınık ilçesinde evinde ruhsatsız silah tamiri ve satışı yapan kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde evinde ruhsatsız silah tamiri ve satışı yapan kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü koordinesinde Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Kınık ilçesinde ikamet eden M.T'nin (26) ruhsatsız silah tamiri ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile tabanca mermileri ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.