İzmir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Tabanca ve Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan aramada ruhsatsız 8 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması maksadıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Konak ilçesinde belirlenen bir adrese baskın yaptı.

Aramada ruhsatsız 8 tabanca ve pompalı tüfek ile bu silahlara ait 83 fişek, pala, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.