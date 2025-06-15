İzmir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

İzmir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
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Bornova'da bir iş yerinde yapılan denetimlerde havalandırma borusuna gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi. İş yerinde çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinde yapılan aramalarda, havalandırma borusuna gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi. Polis, iş yerinde çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bornova Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir iş yerinde yapılan aramalarda bodrum kattaki havalandırma borusu içerisinde gazeteye sarılmış şekilde gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirdi. Silahlardan haberlerinin olmadığını öne süren iş yeri çalışanları İ.Ç., İ.D. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli hakkında 'Adreste ruhsatsız silah bulundurma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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