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İzmir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

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İzmir'in Bayındır ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduran şahsın evine polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, Bayındır ilçesinde evinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduran şüpheliyi tespit etti. Adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca. çok sayıda silah parçası ve tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. ve Ö.E adlı şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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