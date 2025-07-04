İzmir'de Ruhsatsız İnşaat Yangına Sebep Oldu: 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

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İzmir'in Buca ilçesinde ruhsatsız inşaatta yapılan demir kesimi ve kaynak çalışmaları sonucu çıkan orman yangınına sebep olan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Yangının çıkış anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir'in Buca ilçesinde ruhsatsız yapı inşaatında demir kesimi ve kaynak işlemi esnasında orman yangınına neden olan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Zafer Mahallesi'nde Olduruk mevkisinde dün Y.Ö'ye ait ruhsatsız inşaatta demir kesimi ve kaynak işlemi esnasında orman yangınına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama, 18 yaşından küçük olduğu belirtilen B.A. ile S.Ö. ve Y.K. ise adli kontrol tedbiriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan yangının çıkış anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir kişinin yanan bölgeye bir şeyler attığı, yangının büyümesi üzerine olay yerine giderek söndürmek için müdahale ettiği görüldü.

Olay

Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal araçlarıyla müdahale başlatılmıştı.

Yangına bölgede ruhsatsız olduğu belirtilen inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu öğrenilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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