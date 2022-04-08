İzmir'de Roman çocuklar futbol oynayıp eğlendi
AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Roman çocuklar futbol oynayıp eğlendi.
İzmir'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü kapsamında Roman çocuklar futbol oynayıp eğlendi.
Konak Kaymakamlığı tarafından Romanlar Günü kapsamında Gıda Çarşısı Futbol Sahası'nda organize edilen etkinliğe, Mevlana İlkokulundan 25 Roman çocuk katıldı.
Futbol oynayan öğrenciler güzel bir gün geçirdi.
Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
AA / Mustafa Güngör - Güncel