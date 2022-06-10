İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi - Haberler

İzmir'de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi, şüpheli N.D. gözaltına alındı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Ödemiş İzmir Roma Güncel Haberler

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