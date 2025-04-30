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İzmir'de Robotik Kodlama Şenliği: 600 Eser Sergilendi

İzmir'de Robotik Kodlama Şenliği: 600 Eser Sergilendi
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İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliğinde, öğrencilerin tasarladığı 600 eser sergilendi. İzmir Valisi, öğrencileri dijital okuryazar yapmak için yürütülen projeleri anlattı.

İzmir'de robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler tasarladıkları 600 eseri, bu yıl ikincisi düzenlenen İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliğinde (ROBOKOD) sergiledi.

İzmir Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte, öğrencilerin tasarladığı 300 proje katılımcılara tanıtıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, projeleri inceledikten gazetecilere, yaklaşık 1,5 yıl önce İzmir'de ana sınıfından 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere kodlama eğitim vermek hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Öğrencileri dijital okur yazar yapma hedeflerinin olduğunu anlatan Elban, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 60 binin üzerindeki öğretmenimizin tamamı dijital okur yazar oldu. Kodlama ve medya okuryazarlığı eğitimi de aldılar. Bu öğretmenlerimizin bir kısmı eğitici oldu. Onlarla beraber çocuklarımızın dijital okuryazar olması için seferberliğe başladık. Bu kapsamda okullarımıza çok süratli bir şekilde 9 bine yakın bilgisayar aldık ve tamamen teknoloji sınıfları oluşturduk. Okullarımıza robotik malzemeler ve akıllı oyunlar almaya başladık. Dolayısıyla 1,5 yıl içerisinde okullarımızdaki öğrencilerimizin de neredeyse tamamına yakınını bu eğitimle tanıştırmaya başladık."

Haziran ayında okulların kapanmasıyla 850 bin öğrencinin tamamının dijital okur yazar olacağını aktaran Elban, İzmir'i "teknoloji şehri" yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Elban, İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yahşi ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici verdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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