İzmir'de riskli yapının yıkımı için yürütmeyi durdurma kararı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlenen Başarı Sitesi A/1 ve A/2 bloklarının 60 gün içinde tahliye edilip yıkılmasına dair Bayraklı Belediyesi'nin kararı için, bazı kat maliklerinin itirazıyla yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlenen Başarı Sitesi A/1 ve A/2 bloklarının 60 gün içinde tahliye edilip yıkılmasına dair Bayraklı Belediyesi'nin kararı için, bazı kat maliklerinin itirazıyla yürütmeyi durdurma kararı verildi. Binaların yıkılıp yıkılmaması konusunda apartmandakileri ikiye bölen karar, bazı kat maliklerinin tepkisini çekti.

30 Ekim 2020'deki İzmir depreminde, 117 kişinin hayatını kaybettiği Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak Başarı Sitesi'ndeki 13 katlı A/1 ve A/2 blokları da 2 Eylül 2022'de Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından riskli yapı olarak belirlendi ve 60 gün içinde apartmanda yaşayanların tahliyesine ve binanın yıkılmasına karar verildi. Ancak bazı kat malikleri, itiraz edip konuyu yargıya taşıdı.

Binaların yıkılıp yıkılmaması konusundaki karar, daire sahiplerini ikiye böldü. Karar bazı kat malikleri tarafından tepkiyle karşılandı.