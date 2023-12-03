İzmir'de restoranda silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

İzmir'in Balçova ilçesindeki bir restoranda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı. Dün alacak verecek meselesinden çıkan tartışma sonucu E.A. silahla bacağından yaralanmış, polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına almıştı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden N.U.E. tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki bir restoranda tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Dün alacak verecek meselesinden E.A'yı bacağından silahla yaralayan N.U.E. ve Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden N.U.E. tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İlçedeki bir restoranda E.A. ile N.U.E. ve Y.K. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sonucu E.A. silahla bacağından yaralanmış, polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.