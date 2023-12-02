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İzmir'de restoranda silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

2 Aralık 2023 23:20 Son Güncelleme: 23:22 Abone Ol

İzmir'in Balçova ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada, bir kişi silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı, kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.