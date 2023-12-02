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İzmir'de restoranda silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

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İzmir'in Balçova ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada, bir kişi silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı, kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, restoranda tartıştığı zanlı tarafından silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İlçedeki bir restoranda E.A. ile bir zanlı arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda, zanlının tabancayla ateş açtığı E.A. bacağından yaralandı.

Yaralı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaçan zanlının yakalanması için polislerce çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balçova İzmir Olaylar İzmir Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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