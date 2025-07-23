İzmir'de Rekor Sıcaklık: Hava 40 Dereceyi Aştı

İzmir'de Rekor Sıcaklık: Hava 40 Dereceyi Aştı
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İzmir'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, vatandaşlar gölge yerlere sığındı. Meteoroloji, sıcaklıkların 25 Temmuz'a kadar devam edeceğini açıkladı.

İZMİR'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, vatandaşlar ağaçların altına ve gölge yerlere sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 19 Temmuz Cumartesi gününden başlayarak artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiğini duyurdu. İzmir'de de hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerine çıktı. Dün en yüksek sıcaklık Tire'de 43,8 dereceyle ölçülürken, merkez ilçelerde 40,9 dereceyle en sıcak ilçe Buca oldu. Sıcaklıklar bugün de devam ederken, şehrin işlek noktalarından olan Konak Saat Kulesi'nin bulunduğu Atatürk Meydanı da kalabalık ciddi oranda azaldı. Meydana gelen vatandaşların birçoğu güneşten korunmak için ağaçların altına ve gölge yerlere sığındı. Sıcaklık havanın 25 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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