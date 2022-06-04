İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Konak istikametinden Karşıyaka istikametine giden Gökhan Ünver (33) idaresindeki 20 ABY 150 plakalı motosiklet, Anadolu Caddesi'nde refüje çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi. AA / Şafak Yel - Güncel Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

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