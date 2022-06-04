İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Konak istikametinden Karşıyaka istikametine giden Gökhan Ünver (33) idaresindeki 20 ABY 150 plakalı motosiklet, Anadolu Caddesi'nde refüje çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünver'in hayatını kaybettiği belirlendi.

AA / Şafak Yel - Güncel

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