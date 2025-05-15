İzmir'de Radikal Girişimcilik Zirvesi Düzenlenecek

İzmir'de gençlere yönelik "Radikal Girişimcilik Zirvesi" gerçekleştirilecek.

Radikal Eğitim Kurumlarından yapılan açıklamaya göre gençlerin fikir üretmesi ve girişimci olarak düşünmesine katkı sağlamayı amaçlayan zirve 17 Mayıs'ta yapılacak.

Zirvede başarılı girişimciler deneyimlerini aktaracak, etkileşimli stantlar kurulacak.

Zirveyle gençlerin iş dünyasına ilk adımlarını atmaları, üretkenliklerini keşfetmeleri hedefleniyor.