İzmir'de Radikal Girişimcilik Zirvesi Düzenlenecek

İzmir'de Radikal Girişimcilik Zirvesi Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerin fikir üretme ve girişimcilik anlayışını geliştirmeyi amaçlayan 'Radikal Girişimcilik Zirvesi', 17 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek. Zirvede başarılı girişimciler deneyimlerini paylaşacak ve etkileşimli stantlar kurulacak.

İzmir'de gençlere yönelik "Radikal Girişimcilik Zirvesi" gerçekleştirilecek.

Radikal Eğitim Kurumlarından yapılan açıklamaya göre gençlerin fikir üretmesi ve girişimci olarak düşünmesine katkı sağlamayı amaçlayan zirve 17 Mayıs'ta yapılacak.

Zirvede başarılı girişimciler deneyimlerini aktaracak, etkileşimli stantlar kurulacak.

Zirveyle gençlerin iş dünyasına ilk adımlarını atmaları, üretkenliklerini keşfetmeleri hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri

Ukrayna Başbakanı Zelenski Ankara'da! İşte ilk sözleri
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.