İzmir'de psikolojik sorunları olan şahıs annesine saldırdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir şahıs, annesine satırla saldırdı. Kadının hayati tehlikesi bulunurken, saldırgan polislerce yakalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, annesine satırla saldırdı. Boynundan ve ellerinden yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, suç aletiyle birlikte polislerce yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G, annesi S.G'ye (52) satırla saldırdı. Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesi bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.G'nin buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, satırlı saldırgan suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR