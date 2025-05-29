İzmir'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

ÖLENLERİN İSMİ BELLİ OLDU; YARALI SAYISI YÜKSELDİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda yaralı sayısı da 3 olarak öğrenilirken, yaşamını yitirenlerin isimleri beli oldu. Saldırıda ölenlerin otomobil sürücüsü Adnan Özdemir ve araçtaki Abdullah Altun ile olay sırasında bölgede bulunan Serda Karagöz olduğu öğrenildi. Olayda yaralananların ise Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir olduğu belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu ve kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan şüpheli ya da şüphelilerin hafif ticari araçla geldiği, saldırı sonrası ise yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Kadir ÖZEN- Dinçer CAN/ İZMİR,