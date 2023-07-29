İzmir'de Polyester Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncel Haberler
İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.
İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 10002 Sokak'ta polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangından çıkan dumanlar çevreden rahatlıkla görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel