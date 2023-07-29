İzmir'de Polyester Fabrikasında Yangın Çıktı
Güncel Haberler
İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan bir polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 10002 Sokak'ta polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangından çıkan dumanlar çevreden rahatlıkla görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel