Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Polyester Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan bir polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 10002 Sokak'ta polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangından çıkan dumanlar çevreden rahatlıkla görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Menemen İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title