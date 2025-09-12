Haberler

İzmir'de Polisten Operasyon: 115 Kişi Yakalandı

İzmir'de polis, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 115 kişiyi yakaladı. Geniş çaplı operasyonlar 94 adreste gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik, kent genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Dün, saat 05.30'da, merkez ve dış ilçelerde 190 polisin katılımıyla 94 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 24 saat süren operasyonlarda; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve vergi usul kanununa muhalefet gibi farklı suçlardan aranan toplam 115 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Haber - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

