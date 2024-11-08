Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Polisten Kaçan Sürücü Cinsel Saldırı Suçundan Gözaltına Alındı

İzmir'de Polisten Kaçan Sürücü Cinsel Saldırı Suçundan Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde polisten kaçarken ters yöne giren sürücünün yaptığı kaza sonrası cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde polisten kaçarken ters yöne giren sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Küçükpark'ta meydana geldi. İddiaya göre, polis, Buca ilçesinde, şüphe üzerine 41 ALA 392 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü Y.Ö. polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında Buca ilçesinde başlayan takip, Bornova ilçesine kadar devam etti. Y.Ö., hafif ticari aracıyla ters yöne girerek, kaçışını sürdürdü. Y.Ö., park halindeki araçlara çarpması üzerine plis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

Y.Ö.'nün yapılan GBT kontrolünde, 'Cinsel saldırı' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Y.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Y.Ö.'nün hafif ticari aracıyla ters yöne girip, ilerlediği ve bir süre sonra park halindeki araçlara çarpması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı

'Cinayeti ortaya çıkarabilir' denilen isim konuşmadı
Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze

Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1980-1985 ve 2010-2015 yılları arasın ikiz doğum oranı nedir? 10 Kasım İETT ulaşım ücretsiz mi? Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada 1980-1985 ve 2010-2015 yılları arasındaki veriler kıyaslandığında ikiz doğum oranları nedir? Barbados'ta, 22 Şubat ne günü olarak ilan edilmiştir? Karayipler'de bir ülke olan Barbados'ta, 22 Şubat ne günü olarak ilan edilmiştir? Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem "Altın Ayakkabı" hem de "Altın Top" ödüllerini kazanan kim? Pi'nin yaşamı filminin yönetmeni kimdir? Elazığ'da deprem bekleniyor mu? Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama Büyük tövbe ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı hangi aydır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.