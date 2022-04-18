İzmir'de polisin durdurduğu araçta 1493 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

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İzmir'de polisin durdurduğu araçta 1493 uyuşturucu hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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İzmir'de polisin durdurduğu araçta 1493 uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin durdurduğu hafif ticari bir araçta yapılan aramada 1493 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli iki kadın gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin durdurduğu hafif ticari bir araçta yapılan aramada 1493 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli iki kadın gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'ta yürütülen Narko-Alan Projesi kapsamında alınan istihbaratta, hafif ticari bir araçta uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada 1493 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan G.A. (34) ve G.K.(58) adlı iki kadın gözaltına alındı.

 


İzmir'de polisin durdurduğu araçta 1493 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de polisin durdurduğu araçta 1493 uyuşturucu hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Uyuşturucu, İzmir, Güncel, Haberler

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