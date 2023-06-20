İstanbul'da görevli olan ve izinli olarak İzmir'e gelen polis memurun tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanması olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

İzmir'de polisin bıçaklanmasına ilişkin 3 tutuklama

İZMİR - İstanbul'da görevli olan ve izinli olarak İzmir'e gelen polis memurun tartıştığı kişiler tarafından bıçaklaması olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Alsancak Semti Kordon Boyu'nda meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, iznini kullanmak için geldiği İzmir'de sahilde çimlerde oturduğu esnada 4 kişiyle henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine T.T. isimli şüpheli, yanında bulunan bıçakla polis memuru C.A.'yı göğsünden bıçakladı. Polis memuru kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 zanlı tutuklandı

Adrese intikal eden polis ekiplerince şüphelilerden T.T. ve yanında bulunan B.D., M.T. ve yabancı uyruklu İ.A., yakalanarak gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve durumu ağır olan polis memuru C.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çok sayıda suçtan kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerden T.T. B.D. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yabancı uyruklu İ.A. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan polis memuru C.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.