İzmir'de Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 350 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran'da Kemalpaşa'da bir kişinin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 kişi tarafından 350 bin lira dolandırılması şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, olay yeri ve çevresindeki 40 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, mağdurun ikametine otomobil ile gelen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Konak'ta belirlenen adreslere eşzamanlı baskın düzenleyen polis, şüpheli A.G, A.Ö ve M.T.K'yi yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin mağdurun evine otomobil ile geldikleri, parayı aldıktan sonra koşarak otomobile gittikleri görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.