İzmir'de Polis ve Savcı Rolünde Dolandırıcılık

İZMİR'de, telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 6 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden B.E. tutuklandı, E.M ise serbest bırakıldı.

Konak ilçesinde bir kişi, 14 Ağustos'ta kendisini arayıp polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, 'Adınız terör örgütü üyeliğine karıştı' diyerek ziynet eşyaları ve paralarını aldıklarını, toplam 6 milyon lira dolandırıldığını belirterek şikayette bulundu. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu dolandırıcılık şüphelileri E.M. ve B.E.'ye 15 Ağustos'ta operasyon düzenledi. 2 şüpheli, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ziynet eşyaları ve paraları vatandaşa teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. tutuklandı, E.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Burak UÇAR / İZMİR,