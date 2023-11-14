İzmir'de polis uygulamasında cezaevi firarisi yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis uygulama noktasından kaçmaya çalışan araçta cezaevi firarisi cinayet hükümlüsü yakalandı. Ayrıca, başka bir şüphelinin yanında satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis uygulama noktasından kaçmak isterken yakalanan araç içerisinden, cezaevi firarisi cinayet hükümlüsü çıktı. 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yeniden cezaevine gönderildi. Ayrıca polisten yaya olarak kaçmaya çalışan başka bir şüphelinin yanında, tepsi içerisinde satışa hazır hale getirilmiş esrar maddesi ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi. Denetim esnasında şüphelendiği bir araca 'dur' ihtarında bulunan polis, aracın kaçması üzerine takip başlattı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli araç, Ozan Abay Caddesi'nde durdurulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde sürücünün Ahmet A. (29) olduğu, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince emniyete götürülen Ahmet A., işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Tepside uyuşturucu satan torbacı yakalandı

Öte yandan, sokak aralarında devriye gezen Bayraklı polisi, polis otosunu görünce yaya olarak kaçmaya çalışan bir şüpheliyi takip etti. Koşarak kaçmaya çalışan şüpheli kısa sürede polise yakalanırken, şüphelinin kimliğinin F.U. olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlendi. Ayrıca F.U.'nun yakınında bir tepsi içerisinde satışa hazır hale getirilmiş 50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahsın uyuşturucu satışı için sokağa çıktığı tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR