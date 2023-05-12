İzmir'de Polis Tarafından Vurulan Şüpheli Hayatını Kaybetti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir'in Konak ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan kişinin polisin tabancasından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili İzmir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konak ilçesi 1161 sokak numara 3 adresinde 11.05.2023 günü 20.30 sıralarında, aile içi şiddet olayı yaşandığı ihbarı alınması üzerine, belirtilen adrese polis ekibi sevk edilmiştir. Polis ekibi olay yerine intikal ettiğinde, şüpheli S.G.'nin, ikametinin balkonunda bir kadını darp ettiğini görerek şüpheli şahsı olayı sonlandırması ve ikametin dışına çıkması için ikna etmeye çalıştığı esnada, şüpheli S.G. ikamet içine girerek elinde parlak bir cisimle balkona çıkmıştır. Bunun üzerine görevli Polis Memuru F.Y. şahsın elindeki parlak cismin silah olabileceğini değerlendirerek ikaz maksadıyla havaya iki el ateş etmiştir. Açılan ateş sonucu şüpheli S.G. baş bölgesinden yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.Polis Memuru F.Y. gözaltına alınmış, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." İfadelerine yer verildi.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, -